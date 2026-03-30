Home > Video > Davines cresce e punta su sostenibilità e innovazione: Comfort Zone celebra ... Davines cresce e punta su sostenibilità e innovazione: Comfort Zone celebra 30 anni Il gruppo supera i 300 milioni di fatturato e rilancia su longevità della pelle e nuove tecnologie tra ricerca, collagene e trattamenti avanzati... di Adnkronos Pubblicato il 30 Marzo 2026 alle 13:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il gruppo supera i 300 milioni di fatturato e rilancia su longevità della pelle e nuove tecnologie tra ricerca, collagene e trattamenti avanzati https://www.youtube.com/watch?v=5jo4ORTYKF8