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Davines cresce e punta su sostenibilità e innovazione: Comfort Zone celebra 30 anni

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Il gruppo supera i 300 milioni di fatturato e rilancia su longevità della pelle e nuove tecnologie tra ricerca, collagene e trattamenti avanzati...

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Il gruppo supera i 300 milioni di fatturato e rilancia su longevità della pelle e nuove tecnologie tra ricerca, collagene e trattamenti avanzati

https://www.youtube.com/watch?v=5jo4ORTYKF8