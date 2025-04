Dazi: Magi, 'Meloni si occupi di aziende italiane, non di quelle di Musk'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Da domani entrano in vigore i dazi di Trump, che si abbattono come una clava sull’economia europea, andando a colpire direttamente il Made in Italy e le aziende italiane che esportano negli Usa". Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo Ma...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Da domani entrano in vigore i dazi di Trump, che si abbattono come una clava sull’economia europea, andando a colpire direttamente il Made in Italy e le aziende italiane che esportano negli Usa". Lo dichiara il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Il vero dramma è che i costi finali di questa follia trumpiana saranno pagati dai ceti meno abbienti americani ed europei, che devono giá affrontare una micidiale spirale di inflazione. Il rincaro delle merci non peserà per le tasche di ricconi come Trump e Musk, ma di tutti gli altri, compresi quelli che votano loro negli Usa e i loro emuli in giro per il mondo. A questo punto, invece di pensare ai contratti tra il governo italiano e le aziende di Musk, Meloni si occupi delle imprese italiane e dei cittadini italiani, che saranno colpiti duramente dalla politica protezionista del suo alleato americano”.