Dazi: Mattarella, 'rimanere sereni, Ue saprà rispondere con determinazione'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Bisogna essere sereni, senza alimentare un eccesso di preoccupazione, perché l'Unione europea, di cui facciamo saldamente parte, ha la dimensione, la consistenza, la forza per interloquire in maniera autorevole, con calma ma con determinazione, per contrastare scelte di chiusura dei mercati e di applicazione di dazi così immotivati e così generali". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande degli studenti durante l'inaugurazione di 'Agricoltura è', organizzato in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma.

"Il nostro apparato produttivo – ha ricordato il Capo dello Stato – è strettamente interconnesso, integrato, con gli apparati produttivi di altri grandi Paesi d'Europa. Questo fa dell'Europa un soggetto forte, autorevole sul piano economico. Quindi la scelta è interloquire con autorevolezza, con calma, ripeto, ma anche con determinazione perché si mantenga l'apertura dei mercati, che è anche una garanzia di buona vita internazionale".