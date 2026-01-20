Home > Flash news > Dazi: Renzi, 'Lega festeggia e Confindustria tace'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La Lega festeggia per i dazi di Trump e lotta contro gli accordi commerciali del Mercosur. Ragazzi, non scherziamo: si tratta del partito che esprime vicepremier e ministro dell’Economia del Governo Meloni. Ma davvero Confindustria, il Nord, gli imprenditori continuano a tacere?” Così il senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, su X.

“Mai visto -aggiunge- un appiattimento delle categorie così imbarazzante. Crolla la produzione industriale e gli imprenditori fanno la standing ovation a chi li massacra. Contenti loro, scontenti tutti…”.