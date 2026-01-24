Dc: Rotondi, 'ricordiamo centenario Salverino De Vito'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Oggi ricorre il centenario della nascita di Salverino De Vito, senatore Dc dell’alta Irpinia, ministro del Mezzogiorno, autore della legge per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile. La Dc lo ricorda con affetto e gratitudine". Così sui social il presidente della ‘Dc con Rotondi’, Gianfranco Rotondi, ricorda l’ex ministro Salverino De Vito nel centenario della nascita.
