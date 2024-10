Ddl montagna: Calderoli, 'ok Senato primo passo importante per territori, avanti così'

Ddl montagna: Calderoli, 'ok Senato primo passo importante per territori...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "C’è il via libera del Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. E’ un primo risultato concreto e importante nell’interesse di questi territori, dei cittadini che vi risiedono e di tutti coloro che intendono investire sulle potenzialità della montagna. A disposizione gli oltre 200 milioni del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sono un buon punto di partenza". Questo il commento del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, firmatario del ddl Montagna, che esprime la propria soddisfazione in seguito all’approvazione del provvedimento nell’Aula di Palazzo Madama.

“Il nostro obiettivo -ha proseguito- è avvicinare le politiche della montagna ai bisogni effettivi di chi queste zone non solo le abita, ma le mantiene vive. Intendiamo contrastare lo spopolamento e la desertificazione delle attività commerciali e produttive, sostenere l’ambiente e favorire la digitalizzazione. Per questo all’interno del disegno di legge prevediamo misure volte a ridurre i divari economici e sociali e a garantire l’accesso ai servizi pubblici, a partire da istruzione e sanità, senza dimenticare l’accesso a poste e banche. Uno sguardo dedicato in particolare a giovani e famiglie, per stimolare la natalità e la residenzialità".

"Sarà fondamentale anche una precisa definizione di cosa è ‘montagna’ in Italia, attraverso parametri ben definiti che assicurino alle zone realmente montane tutto il sostegno necessario. Quello di oggi è un passo avanti importante, ora attendiamo l’avvio dell’esame alla Camera per proseguire il nostro lavoro con convinzione", conclude Calderoli.