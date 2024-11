Ddl servizi consolari: Provenzano (Pd), 'legge per italiani all’estero importante'

Ddl servizi consolari: Provenzano (Pd), 'legge per italiani all’es...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – "Per la prima volta una legge dedicata agli italiani all’estero è stata approvata con un iter ordinario. Un risultato importante ottenuto grazie al lavoro del Partito Democratico con una proposta a prima firma di Toni Ricciardi. La norma investe sulle sedi consolari, ne rafforza i servizi e riduce le liste d’attesa per i passaporti. Un segnale importante per gli oltre 7 milioni di italiani nel mondo, che oggi si sentono più integrati nella comunità nazionale". Lo dichiara Peppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri del Partito democratico.