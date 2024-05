Ddl sicurezza: Lega deposita emendamenti per castrazione chimica e tutela forze ordine

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Tutelare in ogni modo le donne e le nostre Forze dell'Ordine. La Lega sostiene questi principi da sempre. Proprio per questo, abbiamo depositato una serie di emendamenti al ddl Sicurezza per introdurre la castrazione chimica per chi compie violenza sulle donne,...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Tutelare in ogni modo le donne e le nostre Forze dell'Ordine. La Lega sostiene questi principi da sempre. Proprio per questo, abbiamo depositato una serie di emendamenti al ddl Sicurezza per introdurre la castrazione chimica per chi compie violenza sulle donne, e per prevedere la tutela legale per gli agenti delle forze di polizia, ed evitare loro di anticipare le spese per eventuali procedimenti derivati da azioni compiute in servizio". Lo annuncia la Lega in una nota. "Tolleranza zero per chi compie stupri e sostegno pieno per chi tutela la nostra sicurezza", conclude il partito di Matteo Salvini.