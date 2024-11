Il Parlamento non riesce a eleggere i giudici della Corte costituzionale, con schede bianche in maggioranza.

Un nuovo stallo politico

La decima fumata nera nell’Aula del Parlamento ha segnato un altro capitolo di incertezze per l’elezione dei giudici costituzionali. La seduta comune, che avrebbe dovuto portare all’elezione di un giudice e di altri tre, si è conclusa senza risultati. Le schede bianche hanno dominato la scena, con 306 voti non espressi e solo due voti dispersi, evidenziando un clima di stallo e di difficoltà nel raggiungere un accordo tra le forze politiche.

Quorum e schede bianche

Il quorum necessario per l’elezione del primo giudice era fissato a tre quinti, mentre per gli altri tre giudici era richiesto un quorum di due terzi. Questa differenziazione ha complicato ulteriormente il processo, portando a una situazione in cui nessun candidato è riuscito a ottenere il sostegno necessario. I parlamentari hanno votato su due schede distinte, una gialla e una azzurra, ma il risultato è stato deludente per chi sperava in una risoluzione rapida della questione.

Le conseguenze della situazione attuale

Il primo giudice da eleggere dovrebbe sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è scaduto oltre un anno fa. Gli altri tre giudici dovrebbero subentrare a figure di spicco come Augusto Antonio Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti, tutti in scadenza a fine dicembre. La mancanza di un accordo tra i partiti sta rallentando il processo, con ipotesi che prevedono l’elezione di due giudici in quota centrodestra, uno in quota opposizione e un tecnico. Questa situazione di incertezza potrebbe portare a ulteriori scrutini, con l’obiettivo di riallineare i quorum per tutti e quattro i giudici della Consulta.

Prospettive future

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha dichiarato che si riserva di convocare il Parlamento in seduta comune ogni settimana per tentare di risolvere la questione. La volontà di accelerare il processo è evidente, ma le divisioni politiche rendono difficile prevedere un esito positivo nel breve termine. La situazione attuale non solo mette in discussione l’efficacia del sistema giudiziario, ma solleva anche interrogativi sulla stabilità politica del paese.