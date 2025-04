Def: Guerra (Pd), 'con nuove regole governo nasconde conti al Parlamento'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Con una risoluzione approvata in Commissione bilancio la maggioranza ritiene di avere autorizzato il governo a far fare una drastica cura dimagrante al Def, atteso in parlamento entro il 10 aprile". Così la deputata democratica, Maria Cecilia Guerra.&quo...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Con una risoluzione approvata in Commissione bilancio la maggioranza ritiene di avere autorizzato il governo a far fare una drastica cura dimagrante al Def, atteso in parlamento entro il 10 aprile". Così la deputata democratica, Maria Cecilia Guerra.

"Si nascondono dietro le nuove regole europee per ridurre il contenuto informativo del Documento e per trasformarlo da strumento di programmazione e indirizzo politico in vista della futura legge di bilancio, a strumento di monitoraggio delle politiche già decise nella precedente legge di bilancio. In aperto contrasto con la normatività in essere. Con l’effetto di negare il ruolo di indirizzo del Parlamento, il ruolo di controllo delle autorità indipendenti e il diritto ad essere informata in modo trasparente di tutta la collettività".

"Il governo, secondo loro, non sarebbe tenuto a dare neppure vaghe informazioni su cosa intende fare in campi rilevanti come: l’adeguamento della età pensionabile alle aspettative di vita, l’aumento della spesa per la difesa, la richiesta di una proroga per la scadenza del Pnrr? Una scelta inaccettabile nel merito ma anche nel metodo. Continueremo a batterci, contro l’idea che con una decisione di maggioranza il governo possa agire in contrasto con la legge e comprimendo il ruolo del Parlamento”.