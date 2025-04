Design Week: dal 10 al 12 aprile apre il Kinder Sorpresa Design Studio

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week 2025, da giovedì 10 a sabato 12 aprile in via Novi 2 a Milano, apre al pubblico il Kinder Sorpresa Design Studio. Un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese Kinder®, dove i visitatori potranno stupirsi, trasfor...

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2025, da giovedì 10 a sabato 12 aprile in via Novi 2 a Milano, apre al pubblico il Kinder Sorpresa Design Studio. Un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese Kinder®, dove i visitatori potranno stupirsi, trasformarsi e scoprire il dietro le quinte della creazione delle sorprese, dall’idea alla realizzazione finale, ripercorrendo la storia di un Love Brand nato nel 1974 che ha da poco compiuto 50 anni ed è sempre in continua evoluzione. Gli ospiti toccheranno con mano la passione, l’ingegno e la cura che creativi, designer e ingegneri Ferrero dedicano ogni giorno alla creazione delle celebri sorprese Kinder®, sviluppate internamente attraverso una divisione dedicata, avvalendosi del supporto di esperti e dopo lunghe fasi di studio, ricerca e rigorosi controlli di sicurezza.

Un viaggio emozionante nel cuore di un mondo pensato per ispirare la fantasia e regalare stupore a intere generazioni di bambini, e non solo. Grazie a una tecnologia innovativa, i visitatori potranno sperimentare l’emozione di trasformare loro stessi in una sorpresina Kinder®. Un’esperienza unica che unisce tecnologia, creatività e divertimento per trasportare il pubblico dentro l’universo magico delle sorprese dell’ovetto più amato al mondo. Al termine dell’esperienza tutti gli ospiti riceveranno sullo smartphone la propria figura in stile Kinder®, e cinquanta fortunati avranno la possibilità di ricevere fisicamente a casa il proprio avatar 3D, custodito in un’elegante teca.

L’ovetto Kinder® nasce nel 1974, ideato da Michele Ferrero con l’intento di regalare a bambini e adulti la possibilità di vivere e donare l’emozione della Pasqua tutto l’anno. Un manifesto della volontà del Gruppo Ferrero di realizzare prodotti unici e inimitabili, capaci di offrire a genitori e bambini l’opportunità di condividere momenti di gioia, divertimento, scoperta e gioco in famiglia. Ogni anno Ferrero crea oltre 300 nuove sorprese con l’intento di offrire un assortimento vasto ed eterogeneo. Dalle figurine in metallo degli anni '70 alle serie speciali dipinte a mano degli anni '90, come le Tartallegre, gli Happypotami, i Coccodrittie tante altre, fino agli animali Natoons e agli amati supereroi contemporanei, sono tantissime le tipologie di soprese sviluppate internamente o tramite contratti di licenza, per la gioia di adulti, bambini e di oltre un milione di collezionisti in tutto il mondo.