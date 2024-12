Destra: La Russa, 'senza Fini no passaggio da quella nostalgica a quella europea'**

**Destra: La Russa, 'senza Fini no passaggio da quella nostalgica a quel...

**Destra: La Russa, 'senza Fini no passaggio da quella nostalgica a quel...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Non si può immaginare il percorso della destra senza considerare Fini un caposaldo di questo percorso. Senza Gianfranco non ci sarebbe stato il passaggio dalla destra nostalgica alla destra europea". Lo dice Ignazio La Russa, alla presentazione in Sala Na...