Dfp: Misiani, 'nessuna strategia per famiglie e imprese, è il nulla cosmico'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Programmare di questi tempi è sicuramente difficile, come dice il ministro Giorgetti. Ma il Documento di finanza pubblica che ha presentato è il nulla cosmico, una semplice fotografia dell’esistente senza la minima indicazione sul futuro". Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria del Partito democratico.

"Neanche l’ombra di una strategia, nemmeno lo straccio di un’idea su come aiutare le famiglie e le imprese italiane di fronte alla disastrosa guerra commerciale scatenata da Trump. La verità è che Meloni e Giorgetti sono arrivati completamente impreparati e continuano a sottovalutare i danni prodotti dai loro amici americani e la necessità di una risposta adeguata. Il governo spagnolo ha presentato un piano di sostegno due giorni dopo la conferenza stampa alla Casa Bianca. Quello italiano, è ancora fermo agli annunci. L’enfasi mediatica sulla visita alla Casa Bianca".

"I soldi del Pnrr e dei fondi di coesione spostati come i carri armati di Mussolini. Servirebbero misure per garantire liquidità alle imprese e aiutarle a diversificare i mercati esteri. Sarebbe necessario rifinanziare gli ammortizzatori sociali e tagliare i costi dell’energia. Mettere in campo politiche industriali per favorire gli investimenti e scongiurare le delocalizzazioni. Per il momento, abbiamo zero provvedimenti, zero interventi concreti. Come al solito, chiacchiere e distintivo".