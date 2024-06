Un viaggio non è mai soltanto un viaggio, ma un modo per vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Lo sa bene DGV Travel, tour operator dei grandi viaggiatori, specializzato nell’organizzazione di itinerari su misura e nei viaggi di gruppo, finalizzati a offrire ai clienti la migliore vacanza possibile.

Ma come si raggiunge un traguardo così prestigioso? Lo abbiamo chiesto ad Alessia, responsabile di prodotto di DGV Travel, in prima linea nella pianificazione strategica di itinerari autentici e coinvolgenti.

Ciao Alessia, qual è il segreto per raggiungere un traguardo così prestigioso in un settore, quello dei viaggi, oggi più che mai competitivo?

Il segreto è differenziarsi e offrire esperienze di viaggio uniche e irripetibili. Noi di DGV Travel siamo consapevoli che ogni persona ha preferenze e interessi specifici, per questo formuliamo ogni proposta in linea con le caratteristiche dei viaggiatori. Ci piace immaginare ogni itinerario come un vestito da cucire addosso, per questo scrutiamo desideri e prerogative, indaghiamo sulle motivazioni che spingono le persone a viaggiare e ci impegniamo per rendere tutto fattibile. In poche parole, cerchiamo di trasformare in realtà tutti quei viaggi che altrimenti rischierebbero di restare chiusi in un cassetto.

Per voi però il viaggio perfetto, oltre a essere su misura, è sempre strutturato alla luce di particolari criteri qualitativi.

Esattamente. Per organizzare i nostri viaggi ci basiamo su alcuni princìpi inderogabili, a cominciare dalla selezione di quelle che noi riteniamo essere esperienze emozionali. Ci piace chiamarle così perché sono proprio queste ad arricchire i viaggiatori e a rendere ogni itinerario indimenticabile. Facciamo in modo che i nostri viaggi trasmettano stupore e meraviglia, che rilascino un pizzico di brio anche nelle settimane che precedono la partenza, ma soprattutto ci impegniamo affinché assicurino una sensazione di gioia, oltre a lasciare nell’animo un senso di appartenenza. E poi ovviamente selezioniamo in modo molto accurato le guide e gli hotel. DGV Travel è un tour operator online che nasce dalla nostra esperienza come viaggiatori: un bagaglio prezioso che inevitabilmente ci portiamo dietro quando organizziamo ogni viaggio.

È così che DGV Travel sceglie le sue destinazioni?

Esatto. E poi, personalmente, in qualità di product manager, cerco di puntare sulle destinazioni più richieste dai nostri viaggiatori. Una sfida continua, che deve tenere conto del panorama attuale, tra inflazione, situazione economica, crisi geopolitiche globali.

Qual è invece il processo di selezione dei tour che trovano spazio nel vostro catalogo online?

Selezioniamo tutti i nostri partner personalmente nel corso di fiere ed eventi per la promozione del turismo mondiale. Per noi si tratta di occasioni davvero preziose perché da una parte ci permettono di incontrare e conoscere le realtà con cui lavoriamo ogni giorno e quindi consolidare partnership di vecchia data, dall’altra di ampliare la nostra community di partner di riferimento tramite un accurato processo di selezione vis-à-vis.

Fiere di settore come ad esempio quella che si tiene ogni anno a Rimini?

Sì, il TTG di Rimini è uno degli eventi più importanti per noi operatori del settore turistico, così come anche il BLA a Milano, che ci permette di interfacciarci con i nostri punti di riferimento per quanto concerne il Sud America. E poi siamo sempre presenti anche nella CITM in Cina, nell’ATM di Dubai, nel GIBT nel Rajasthan e nel KTM del Kerala, una serie di eventi di caratura globale che ci offrono la possibilità di intercettare in anteprima tutti i nuovi trend del turismo.

I vostri viaggi soddisfano infatti standard qualitativi molto alti, avete qualche strategia per assicurarvi che siano rispettati nonostante la distanza?

Sì, più di una. I nostri partner internazionali visitano costantemente gli hotel che abbiamo in catalogo per testarne i livelli qualitativi nel tempo e inviarci periodici aggiornamenti sul valore del servizio. Ma poi verifichiamo ogni cosa anche personalmente. Come tour operator non ci limitiamo semplicemente a prenotare voli, hotel ed escursioni: organizziamo ogni anno dei viaggi nelle destinazioni che proponiamo ai nostri clienti, per effettuare delle site inspection nei ristoranti, nelle strutture ricettive e nei canali di trasporto che trovano spazio nel nostro catalogo. Questo ci permette di toccare con mano la qualità della loro offerta, che poi è anche la nostra, e di accertarci che sia adeguata non solo agli standard che ci siamo prefissati, ma anche alle esigenze dei diversi target.

L’utenza ha quindi un ruolo molto importante nella selezione dei vostri partner.

Essenziale. Per questo chiediamo ai nostri viaggiatori di lasciare un feedback non appena tornati dal viaggio. Prendiamo seriamente in considerazione ogni valutazione e ci impegniamo tempestivamente a valutare ciò che richiede di essere modificato.