Diagnosi precoce e uniformità assistenziale per la nefropatia da IgA

Un incontro a Roma ha riunito istituzioni, clinici e associazioni per un manifesto che punta a diagnosi precoce e uniformità nella cura della nefropatia da IgA

A Roma, presso Palazzo Baldassini, si è svolto un confronto pubblico dedicato alla nefropatia da IgA, una patologia renale spesso silente che richiede strategie organizzative e diagnostiche più efficaci. L’evento, realizzato con il contributo non condizionante di CSL, ha messo a confronto rappresentanti delle istituzioni, specialisti e associazioni di pazienti per definire un manifesto di policy incentrato su tre priorità: anticipare la diagnosi, migliorare la qualità della lettura istologica e uniformare la presa in carico sul territorio nazionale.

Il documento presentato intende trasformare osservazioni cliniche e criticità organizzative in proposte concrete per il sistema sanitario. Tra gli obiettivi chiave emergono la formazione e l’investimento sui professionisti in grado di interpretare le biopsie renali, il potenziamento del ruolo del medico di medicina generale e la promozione di percorsi assistenziali omogenei, come il PPDTA, per garantire equità di accesso e qualità nelle cure.

Perché la diagnosi precoce è essenziale

La difficoltà principale nell’identificare tempestivamente la nefropatia da IgA deriva dal suo esordio spesso asintomatico o paucisintomatico, condizione che rende l’esame urine uno strumento cruciale per l’intercettazione. Il professor Luca De Nicola, presidente della Società Italiana di Nefrologia, ha evidenziato come molte alterazioni renali emergano solo in presenza di controlli laboratoristici mirati, sottolineando l’importanza della sorveglianza attiva attraverso la medicina territoriale. Per invertire la tendenza servono protocolli di screening integrati e una maggiore attenzione ai segnali precoci che possono prevenire la progressione verso stadi avanzati della malattia.

Lo screening e i risultati pilota

Un progetto pilota nella Città Metropolitana di Napoli, condotto in collaborazione con la SIN e i medici di medicina generale, ha messo in luce il potenziale della medicina territoriale: su oltre 212.000 assistiti sono stati individuati circa 66.900 pazienti a rischio, ma meno della metà presentava dati clinici completi. L’iniziativa, che ha coinvolto 167 medici, dimostra come formazione, strumenti operativi e monitoraggio sistematico possano migliorare l’identificazione precoce e ottimizzare la presa in carico, riducendo il carico sulle strutture ospedaliere e migliorando l’outcome clinico.

Qualità della lettura istologica e personale specializzato

Un secondo nodo critico affrontato nel confronto riguarda la lettura delle biopsie renali: è necessario aumentare le competenze dei patologi renali e distribuire queste risorse in modo omogeneo sul territorio per evitare discrepanze diagnostiche. Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle Società Medico Scientifiche (FISM), ha richiamato l’attenzione sulla carenza di specialisti e sulla necessità di investimenti mirati per formare figure capaci di garantire diagnosi corrette e tempestive, elemento che influisce direttamente sulle scelte terapeutiche e sui percorsi di cura dei pazienti con IgAN.

Impatto organizzativo e ruolo delle Istituzioni

Le Istituzioni possono sostenere questi percorsi con risorse economiche e politiche che incentivino l’integrazione tra territorio e ospedale. La senatrice Elisa Pirro ha sottolineato l’importanza di incentivare i medici di base a eseguire esami semplici ma diagnostici, mentre il deputato Erik Umberto Pretto ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di uniformare la diagnosi precoce a livello nazionale. Anche Marcello Bertuzzi di UNIAMO ha ricordato che la crescente sensibilità verso le malattie rare rende il tema politicamente e socialmente prioritaria.

Verso percorsi omogenei e sostenibili

Dal tavolo romano è emersa una linea condivisa: anticipare la diagnosi, valorizzare la qualità diagnostica e rendere più coerente la raccolta e la condivisione dei dati clinici. Il PPDTA è stato indicato come strumento fondamentale per dare ordine ai percorsi assistenziali, mentre il potenziamento della medicina territoriale è considerato strategico per ridurre accessi impropri al pronto soccorso. Investire in formazione, tecnologia diagnostica e reti cliniche rappresenta la via per garantire sostenibilità e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Prossimi passi e aspettative

Il manifesto presentato a Roma si propone come base di lavoro per ulteriori confronti regionali e nazionali, con l’obiettivo di tradurre raccomandazioni in azioni concrete. Serve un piano che contempli screening sistematici, incremento dei patologi renali e modelli di presa in carico che uniscano territorio e specialistica. Solo così si potrà ridurre il ritardo diagnostico tipico della nefropatia da IgA e assicurare percorsi di cura più equi ed efficaci per tutti i cittadini.