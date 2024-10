Diego è in lacrime, mentre Maria si fa sentire: “La scuola di Amici non è...

Diego si trova in un momento difficile e Maria decide di intervenire: “La realtà di Amici è ben diversa da quella di TikTok”.

Diego Lazzari, un influencer con oltre un milione di follower, si sente a disagio in tv. Se sulla piattaforma social è sicuro, ad Amici la situazione cambia. “Rispetto a TikTok, qui ci sono molte più persone. Tuttavia, TikTok mi ha dato una spinta, prima ero molto più introverso. […] Devo capire perché qui mi sento così sopraffatto”, ha raccontato ai suoi compagni.

Di fronte a Maria De Filippi, Diego ha approfondito il suo stato d’animo: “Temo di non avere successo. Desidero rimanere qui a tutti i costi, spero di riuscire a liberarmi un po’. Ma questa ansia è costante. Devo scoprire le radici di questo nervosismo. La mia insicurezza deriva dal fatto che so che voglio fare questo per tutta la mia vita. Tuttavia, quando sono in performance, il panico mi assale. Non voglio deludere”.

Maria De Filippi cerca di rassicurarlo

“Volevo parlare con te per capire la tua situazione. Hai timori? Ti preoccupa non farcela? Ti senti inferiore rispetto agli altri? Qual è l’origine della tua ansia? A mio avviso, anche se i social hanno un valore, qui ti è richiesto di esprimere qualcosa di diverso, giusto? Devi dimostrare le tue capacità in un altro modo. Penso che la tua ansia derivi da questo. Quando menziono il tuo nome, il pubblico applaude perché ti conosce online, ma qui devi mostrare altre qualità. Questo è ciò che ti crea ansia. […] Magari, le tue ansie possono trasformarsi in energia quando canti. Non devi preoccuparti delle classifiche, ti innervosisci se le cose non vanno come desideri. Lavora con impegno, Diego, almeno avrai dato il massimo”.

Diego appare sopraffatto da una forma di ansia legata al rendimento, poiché ha alimentato aspettative considerevoli su TikTok e teme di non riuscire a soddisfarle nella realtà.