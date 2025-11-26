Dieta a basso indice glicemico: cos'è e come funziona

La dieta a basso indice glicemico nasce come supporto per chi convive con il diabete, ma oggi è sempre più apprezzata anche da chi desidera dimagrire in modo sano e duraturo. Quest’approccio alimentare si basa sulla scelta di cibi che rilasciano lentamente il glucosio nel sangue, evitando picchi glicemici e favorendo una maggiore sazietà. Scopriamo insieme nei paragrafi che seguono come funziona questa dieta e quali sono i suoi benefici.

Dieta a basso indice glicemico

L’indice glicemico (IG) misura la velocità con cui i carboidrati contenuti negli alimenti vengono trasformati in glucosio. I cibi con IG basso, come legumi, verdure non amidacee e frutta secca, provocano un rilascio graduale di zuccheri nel sangue, mentre quelli con IG alto, come pane bianco, patate e cereali raffinati, causano un aumento rapido della glicemia.

La composizione dell’amido, il tipo di zucchero presente, il grado di maturazione e la modalità di cottura influenzano l’IG di un alimento. Ad esempio, il fruttosio ha un IG più basso rispetto al maltosio e le lenticchie, ricche di amilosio, sono da preferire alle patate, che contengono più amilopectina. Anche la lavorazione industriale incide. Più un alimento è raffinato, più alto sarà il suo IG.

Dieta a basso indice glicemico: come seguirla

Per dimagrire con l’IG come alleato, è utile privilegiare alimenti integrali, legumi, verdure crude e frutta poco matura. Questi cibi non solo aiutano a controllare la glicemia, ma prolungano il senso di sazietà, riducendo il bisogno di spuntini fuori pasto. Basso indice glicemico, però, non vuol dire povero di grasso e, quindi, ricordati di bilanciare anche i grassi, leggendo le etichette e scegliendo con consapevolezza.

Seguire questo tipo di dieta non richiede il conteggio delle calorie o dei macronutrienti, poiché è sufficiente sostituire gli alimenti ad alto IG con alternative a basso IG, preferendo cibi naturali e poco trasformati.

La cosa migliore che puoi fare per preservare la tua salute e l’aspetto fisico, in ogni caso, è seguire una dieta varia ed equilibrata, consumando regolarmente alimenti da tutti i gruppi: cereali integrali, frutta e verdura (inclusi fagioli e legumi), frutta secca, semi e latticini magri.

