Dieta del digiuno intermittente: benefici e funzionamento

La dieta del digiuno intermittente, negli ultimi anni, è diventata molto popolare soprattutto grazie ai suoi sostenitori, secondo i quali digiunare in una finestra temporale precisa non solo favorirebbe la remissione di alcune malattie ma, in generale, favorirebbe anche la perdita di peso e il mantenimento del peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta del digiuno intermittente

Quando si parla di dieta del digiuno intermittente si parla di una tipologia di dieta che prevede di mangiare in una determinata fascia oraria e digiunare in un’altra. Da questa dieta così famosa, nel tempo, sono nate versioni diverse, ciascuna con fasce orarie specifiche in cui mangiare o astenersi dal mangiare. Tuttavia, non si parla esclusivamente di fasce orarie poiché alcune versioni di questa dieta prevedono di digiunare una sola volta alla settimana, al mese o a giorni alterni.

Indipendentemente dalla versione di dieta del digiuno intermittente che si sceglie di seguire, tuttavia, secondo i suoi sostenitori, questa forma di dieta può aiutare sia nella gestione di alcune patologie che in quella del peso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta del digiuno intermittente, quali sono tutti i suoi benefici e chi può seguirla non solo per perdere peso, ma anche per restare in forma e preservare, nel tempo, il suo peso forma ottimale.

Dieta del digiuno intermittente: i benefici

Uno dei più importanti benefici che si possono trarre dalla dieta del digiuno intermittente, indipendentemente dalla versione che si sceglie, è legato alla perdita di peso poiché, ridurre il numero di calorie che si assumono nel corso della giornata, inevitabilmente, porta a perdere peso.

La dieta del digiuno intermittente punta sul consumo regolare di alimenti freschi e genuini, bandisce quelli altamente processati e le bevande alcoliche in generale. Di conseguenza, questo tipo di dieta può ridurre la ritenzione idrica e, in generale, regolarizzare il livello degli zuccheri nel sangue. Quest’aspetto è fondamentale perché nelle persone sane potrebbe prevenire il diabete e in quelle che ne sono già affette potrebbe arginare gli effetti negativi che la malattia ha sulla persona che ne è affetta.

Sebbene nelle fasi di digiuno della dieta è concesso bere l’acqua e ogni altra bevanda, purché priva di zuccheri, la dieta del digiuno intermittente, tuttavia, è restrittiva e non dovrebbe essere seguita troppo a lungo nel tempo.

