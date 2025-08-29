Dieta dopo i 60 anni: le istruzioni del Dr. Valter Longo

Nella dieta dopo i 60 anni sono ammessi alimenti come cereali e vitamine che proteggono anche la salute.

Essere in forma e seguire un’alimentazione sana non è mai semplice ma raggiunta una certa soglia può essere più complicato. Per questa ragione, seguire la dieta dopo i 60 anni del Dr. Valter Longo potrebbe essere la scelta migliore considerando i tanti benefici e nutrienti che fornisce. Scopriamo su cosa si basa e come seguirla.

Dieta dopo i 60 anni

Il Dr. Valter Longo è considerato uno studioso molto esperto nell’ambito della nutrizione e anche nell’alimentazione in modo da essere più longevi possibile. Autore di numerosi libri e di studi sull’argomento, ritiene che l’alimentazione possa esercitare un ruolo importante e la dieta dopo i 60 anni ha proprio una valenza in tal senso.

A suo dire, la genetica e lo stile di vita sono simbiosi e lavorano insieme affinché si possa ritardare il processo d’invecchiamento. Si può arrivare a 90 anni e oltre ma contano moltissimo due aspetti quali appunto l’alimentazione e le abitudini sane da mantenere nel tempo.

Alla base della teoria del Dr. Valter Longo, vi è proprio la dieta dopo i 60 anni che gioca un ruolo importante. Infatti sapere cosa e quando mangiare, secondo il suo parere, va a influire su quei fattori che regolano l’invecchiamento, la salute metabolica e anche le malattie a cui è possibile andare incontro in questi frangenti.

Dieta dopo i 60 anni: programma

Secondo il Dr. Longo, bisognerebbe cominciare a mangiare sano sin dai 20 anni e ritiene che non sia mai tardi per imparare a nutrirsi consapevolmente. Per questa ragione, la dieta dopo i 60 anni è assolutamente indicata per una serie di motivi e di benefici che può dare all’organismo, soprattutto in questa fase e intorno a questa età.

Ci sono infatti una serie di punti chiavi nella sua nutrizione. Prima di tutto, l’alimentazione deve essere a base per l’80% dai cibi non raffinati, quindi carboidrati complessi. Bisogna poi fare largo consumo di cereali, possibilmente integrali, legumi, frutta secca e anche olio extravergine d’oliva.

Nella dieta dopo i 60 anni la frutta deve essere consumata in porzioni moderate e con le giuste dosi di proteine che aiutano a preservare la massa muscolare. Così facendo si migliora il metabolismo fornendo tutti i nutrienti necessari di cui il fisico e l’organismo hanno bisogno in questa fase.

