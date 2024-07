Dieta uomo over 60 anni: come mantenersi in forma nella terza età

Nella dieta uomo over 60 si ha bisogno di assumere determinate calorie per riuscire a essere in forma e invecchiare in salute.

Non appena si raggiungono gli anta, è necessario dedicare maggiore attenzione alla propria alimentazione anche per invecchiare in modo sano e soprattutto in salute. Per questo, nella dieta uomo over 60 ci sono dei consigli e suggerimenti che bisognerebbe seguire per alimentarsi correttamente nella terza età.

Dieta uomo over 60

Seguire un regime dimagrante efficace e valido non è solo utile ai fini della forma fisica, ma anche della salute e della longevità. La dieta uomo over 60 è un programma molto importante per essere in salute e stare bene sotto tutti i punti di vista. Si ha bisogno, soprattutto a quest’età, di un regime che sia specifico in modo da mantenere la salute attiva e buona.

Il fabbisogno calorico tende a cambiare da un soggetto all’altro per cui chiedere il consiglio di un esperto del campo della nutrizione si rivela sempre la soluzione migliore. Un fabbisogno calorico adeguato poi aiuta a mantenere uno stile di vita sano e in salute, ma anche una alimentazione ben bilanciata e corretta.

Calcolare il proprio fabbisogno calorico e quindi capire quante calorie si necessita in una dieta uomo over 60 aiuta anche a garantire un invecchiamento sano che sia privo di determinate patologie. Un massimo di circa 2000 calorie da assumere e consumare al giorno è l’ideale per un uomo di quest’età.

Così come per la donna anche per l’uomo il metabolismo è una componente molto importante che può influenzare o meno la perdita di peso. Un buon metabolismo contribuisce sicuramente a mantenersi in forma e stare bene sia da un punto di vista mentale che fisico.

Dieta uomo over 60: cosa mangiare

La dieta uomo over 60 deve essere ben specifica ed equilibrata in modo da mantenere la giusta forma e la salute. Per ottenere un fisico in forma e soprattutto una salute ottimale è necessario consumare alimenti che siano sani e freschi, ma anche genuini. Il peso forma si raggiunge in modi diversi, ma alcuni consigli sono sicuramente utili.

Prima di tutto è consigliato consumare alimenti che siano ricchi di fibre dal momento che questo nutriente permette di favorire una buona digestione e controllare i livelli del colesterolo. la frutta, la verdura, i cereali integrali, ma anche le noci sono alimenti fondamentali per il benessere dell’organismo e la salute, in generale.

Consumare fino a 8 bicchieri di acqua naturale al giorno nella dieta uomo over 60 è utile per essere in forma e idratare il corpo. Gli anziani poi, con il caldo, sono i soggetti maggiormente a rischio, quindi idratarsi a sufficienza è utile anche per sopperire alla calura. Bisogna invece limitare il consumo di grassi saturi che sono dannosi.

I pasti poi devono essere cinque al giorno a cominciare dalla colazione che deve essere ricca di nutrienti e abbondante per dare energia al fisico. Lo spuntino della metà mattina e del pomeriggio deve essere leggero così come la cena che dovrebbe essere a base di alimenti nutrienti e sani. I carboidrati si consumano soltanto a pranzo, mentre le proteine sono da dividere nell’arco della giornata. A tutto ciò si aggiunge poi una passeggiata di mezz’ora da fare quotidianamente.

