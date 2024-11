Dieta Montignac: che cos’è e come funziona

La dieta Montignac prende il nome dal suo fondatore, che è stato uno dei primi sostenitori dell’utilizzo dell’indice glicemico per il controllo del peso. Il metodo dello studioso si basa sul consumo di carboidrati a basso indice glicemico al fine di ridurre i livelli di zucchero ed insulina nel sangue. Ogni altro beneficio che la dieta ha sulla salute è solo una conseguenza.

Dieta Montignac

Sebbene non sia una dieta ipocalorica, dato che dà poca importanza alla quantità totale di calorie che si assumono giornalmente, la dieta Montignac resta una dieta rigida perché promuove il cibo in base al suo indice glicemico ed esclude il resto, al fine di preservare il peso forma e la salute dell’organismo. La dieta, che dovrebbe essere seguita per un periodo minimo di tre mesi, aiuta a perdere fino a 4-5 chili al mese. Terminata la dieta, sarà importante seguire una dieta di mantenimento così da poter stabilizzare, nel tempo, i risultati raggiunti.

La dieta Montignac può essere seguita da tutte quelle persone che hanno bisogno di perdere peso velocemente e che godono di ottima salute. L’obiettivo è quello di controllare i livelli di glicemia ed insulina nel sangue per perdere peso e preservare un buon stato di salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici della dieta Montignac e come seguirla correttamente per raggiungere gli obiettivi facilmente.

Dieta Montignac: come seguirla

La dieta Montignac si divide in due fasi. La prima fase si concentra sulla perdita di peso e predilige il consumo di carboidrati a bassissimo indice glicemico, così da poter controllare i livelli di glicemia ed insulina nel sangue. Quest’approccio all’alimentazione impedisce al corpo di accumulare grasso e di attivare la combustione di quello immagazzinato per trarre energia. La seconda fase di stabilizzazione e prevenzione promuove il consumo di carboidrati a basso indice glicemico, ma lascia più libertà di scelta. In questa fase l’obiettivo è quello di mantenere il peso raggiunto e prevenire tutte quelle malattie che sono legate all’aumento di peso.

Secondo i principi della dieta Montignac è importante scegliere:

Le proteine , in base al loro impatto sul metabolismo;

, in base al loro impatto sul metabolismo; I grassi , in base alla loro natura, preferendo quelli polinsaturi e monoinsaturi;

, in base alla loro natura, preferendo quelli polinsaturi e monoinsaturi; I carboidrati in base al loro indice glicemico, che più basso è, meglio è.

Seguendo questo schema si avrà una colazione sempre abbondante, un pranzo con porzioni normali e una cena leggera. E’ preferibile non mangiare tra i pasti ma, se si avverte l’esigenza, sarà possibile fare uno spuntino leggero.

Dieta Montignac: miglior rimedio naturale

E’ evidente che la dieta da sola non può bastare, pertanto, il nostro consiglio è quello di seguire scrupolosamente la dieta Montignac per un periodo non superiore ai tre mesi e, al contempo, di seguire un programma di allenamento mirato per la perdita di peso e di iniziare a fare movimento, così da stimolare i processi metabolici dell’organismo. Può succedere, infatti, di raggiungere gli obiettivi prefissati lentamente, proprio a causa di un metabolismo che lavora male e che va, opportunamente, stimolato.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare naturale al 100% che agisce direttamente sul metabolismo, per stimolarlo, attraverso l’azione sinergica dei seguenti principi attivi:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.