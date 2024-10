Peso forma ottimale: come preservarlo dopo i 50 anni

Avere un peso forma ottimale è importante per stare bene con se stessi, specie dopo i 50 anni. Vediamo come fare.

Avere un peso forma ottimale è fondamentale a tutte le età, ma soprattutto dopo i 50 anni. Man mano che si va in avanti con gli anni, infatti, un peso eccessivo aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie che, diversamente, si potrebbero evitare e che diventano tanto più gravi quanto maggiore è il sovrappeso.

Preservare il proprio benessere psicofisico è fondamentale per vivere una vita lunga e in salute. Tuttavia, molto spesso, capita di mettere in atto degli atteggiamenti, anche inconsapevoli, che possono comprometterlo e aprire, in questo modo, la strada a determinati problemi di salute che, altrimenti, si potrebbero evitare.

Scegliere di seguire uno stile di vita sano può fare la differenza in ogni fase della vita, ma soprattutto dopo i 50 anni, indipendentemente dall’appartenenza di genere, perché il nostro corpo cambia e risponde a questi cambiamenti in modo diverso proprio sulla base di come è stata vissuta la vita fino a quel momento.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preservare il peso forma a partire da questo momento, così da limitare gli effetti collaterali dopo i 50 anni.

Peso forma ottimale: gli atteggiamenti da adottare

Prima di tutto è importante svolgere regolare attività fisica e fare tanto movimento. La maggior parte delle persone ignora che le due cose siano distinte e crede di fare bene quando, in realtà, sta solo facendo danno. Si parla di attività fisica quando si svolge una determinata attività sportiva, che può o meno costringere il corpo a muoversi nello spazio; si parla di movimento quando il corpo si muove nello spazio. Ogni attività può essere svolta in modo autonomo, senza per forza iscriversi in una palestra, se non si ha il tempo o non si ha la possibilità, purché le due cose si facciano.

In secondo luogo, è importante dormire bene. Si dice che per stare bene è importante dormire almeno sette, otto ore a notte. In realtà, si può dormire anche per meno ore, l’importante è riposare bene e, di fatto, svegliarsi riposati il mattino seguente.

Infine, adottate comportamenti e abitudini corrette sia a tavola che lontano dalla tavola. Cercare di consumare pasti regolari, senza mai saltarli e fare in modo che siano sempre completi e bilanciati.

Consumate la verdura ad ogni pasto e la frutta almeno due volte al giorno. Preferite i cereali integrali, moderate il consumo di pollame e latticini, preferite il pesce, da consumare, in ogni caso, con moderazione, limitate il consumo della carne rossa ad una volta alla settimana e introducete nella vostra alimentazione anche le uova, proteine tanto benefiche quanto troppo spesso trascurate.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno e, se è possibile, smettete di fumare e di assumere bevande alcoliche, gassate e zuccherate. Limitate il consumo degli alimenti processati, limitate il sale e gli zuccheri.

