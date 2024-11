Dieta veloce: consigli e rimedi naturali

La dieta veloce nasce con l’obiettivo di aiutare tutte quelle persone a perdere un po’ di peso in modo rapido, ma senza sottoporre a stress l’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta, quali sono i suoi benefici e quando è il caso di seguirla.

Dieta veloce

Prima o poi capita a tutti di sentirsi un po’ stanchi, gonfi e affaticati perché, per qualche ragione, è capitato di seguire un regime alimentare poco equilibrato, magari perché ci sono state delle feste, oppure, semplicemente, delle occasioni speciali, una dopo l’altra, da festeggiare. Le cause di un aumento improvviso fisiologico del peso possono essere diverse, ma fortunatamente abbiamo sempre il modo di correre al riparo.

La dieta veloce è stata progettata con lo scopo di aiutare tutte quelle persone che, a causa di un eccesso alimentare, si ritrovano con qualche chilo di troppo e hanno bisogno di smaltirlo velocemente. Questa dieta può essere seguita da ogni persona che gode di buona salute, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere perché è una dieta veloce, appunto, che può essere ripetuta anche nel nel tempo.

Dieta veloce: come seguirla

Il nostro consiglio è quello di seguire la dieta veloce per non più di sette giorni. Poiché l’obiettivo è quello di perdere peso velocemente, infatti, questa dieta è rigida ed è preferibile fare seguire ad essa una dieta di mantenimento, che sia sostenibile così da poter mantenere questo regime alimentare per tutto il corso della propria vita, senza alcun disagio per l’organismo.

La dieta veloce si basa su poche e semplici regole, a partire dalla colazione, che dovrà essere leggera, per poi proseguire con pranzo e cena e completare, ovviamente, con gli spuntini di metà mattino e pomeriggio. Per colazione, si potrebbe optare per del pane integrale tostato con un velo di marmellata senza senza zucchero e della crema di frutta secca. Completate con una tazza di latte o altra bevanda vegetale. Per pranzo e cena, preferite sempre un contorno di verdure, una porzione piccola di carboidrati, grassi e proteine. Durante le pause preferite sempre un frutto, magari accompagnato con dello yogurt bianco naturale o della frutta secca.

Ricordate di bere almeno due litri di acqua al giorno, fare movimento e limitare gli alimenti e le bevande ricchi di sale e zuccheri aggiunti.

Dieta veloce: miglior rimedio naturale

Si chiama dieta veloce perché l’obiettivo è quello di perdere peso in modo veloce, appunto. Tuttavia, questo tipo di dieta predilige degli alimenti poco calorici e delle porzioni che sono limitate. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di iniziare con questa dieta e proseguire poi con una dieta di mantenimento, così che i risultati raggiunti restino stabili e non subiscano variazioni importanti a causa di feste e ricorrenze speciali.

Quando si segue una dieta non conta solo come e cosa si mangia, ma il complesso dello stile di vita, pertanto, oltre a seguire una dieta sana e a fare movimento, in alcuni casi, si può optare anche per l’assunzione di un integratore alimentare, come Spirulina Ultra che, agendo direttamente sul metabolismo, contribuisce ad una perdita di peso immediata ed effettiva.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.