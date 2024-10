Dieta dei 3 giorni: come perdere peso rapidamente

La dieta dei 3 giorni è una dieta ipocalorica e, in quanto tale, adatta a tutte quelle persone che vogliono perdere un po’ di peso e che sono in buona salute. Se seguita correttamente, questa dieta aiuta a perdere fino ad un massimo di quattro chili in una settimana. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta dei 3 giorni e quali sono tutti i suoi benefici.

La dieta dei 3 giorni

La dieta dei 3 giorni è una dieta restrittiva grazie alla quale è possibile perdere fino a quattro chili alla settimana. In quanto ipocalorico, questo regime alimentare è adatto a tutte quelle persone che godono di buona salute e che vorrebbero perdere solo un po’ di peso. Si consiglia, tuttavia, di seguire la dieta dei 3 giorni per pochissime settimane, indipendentemente dal proprio stato di salute, dato che un regime alimentare così restrittivo non è un sostenibile nel lungo periodo di tempo.

Come la maggior parte delle diete restrittive, la dieta dei 3 giorni si divide in due fasi. La prima fase, che ha una durata di tre giorni, suggerisce di consumare esclusivamente alimenti freschi e di stagione per colazione, pranzo e cena, ma di evitare gli spuntini di metà mattino e pomeridiani; la seconda fase, che ha una durata di quattro giorni, concede un po’ più di libertà, ma impone una riduzione maggiore delle calorie.

La dieta dei 3 giorni: quali sono i benefici

Grazie al suo basso impatto calorico, la dieta dei 3 giorni consente di perdere fino a quattro chili in una sola settimana, ma per stabilizzare i risultati raggiunti è necessario far seguire a questa dieta una dieta di mantenimento. Indipendentemente dallo stato di salute, infatti, la dieta dei 3 giorni non è una dieta sostenibile ed ecco perché è preferibile seguirla per un periodo limitato di tempo.

Stabilizzare i risultati che si raggiungo con la dieta dei 3 giorni non è difficile, ma è importante mantenere alta la concentrazione.

Terminata la dieta, dunque, si consiglia di seguire un’alimentazione sana e bilanciata, limitare il consumo di prodotti confezionati ed eliminare quello di piatti già pronti, solitamente ricchi di sale, additivi di vario genere e zuccheri aggiunti. Per la stessa ragione, si consiglia di evitare il consumo di bevande alcoliche, gassate e zuccherate.

Come per ogni altra dieta, sia durante la dieta dei 3 giorni, sia durante la dieta di mantenimento, si consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno, al fine di garantire all’organismo i corretti livelli di idratazione, svolgere regolare attività fisica, almeno tre volte alla settimana, e fare movimento, anche tutti i giorni.

La dieta dei 3 giorni: miglior integratore alimentare

Fare movimento è essenziale per stimolare il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo e, di conseguenza, perdere peso in modo rapido ed efficace. Tuttavia, quando dieta e movimento non sono sufficienti, è giusto pensare ad un supporto extra, come l’assunzione di un integratore alimentare, che agisce direttamente sul metabolismo, al fine di stimolarlo.

Spirulina Ultra è l’integratore alimentare più adatto da abbinare alla dieta dei 3 giorni perché è l’unico in grado di stimolare il metabolismo e e favorire una perdita di peso rapida ed efficace, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, sono:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.