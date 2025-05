Difesa: Calenda, 'grande confusione, no a gioco delle tre carte'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Riteniamo ci sia una grande confusione su un argomento su cui non ci può essere confusione: è quello della difesa e della sicurezza nazionale. Le dichiarazioni del ministro Crosetto sull’esercito inadeguato in questo contesto geostrategico sono chiare. Senza una deroga al Patto della stabilità, una Difesa all’altezza dei tempi non è possibile.

Ma il colpo di scena è che il ministro Crosetto ha detto che il 2% lo raggiungeremo attraverso lo spostamento di poste di bilancio. Questo è un gioco delle tre carte che non può essere accettato per un grande Paese”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, al premier time al Senato.

Nella replica aggiunge: “Sono parzialmente soddisfatto. Vorrei sapere se noi compriamo qualche missile in più, se c’è uno stanziamento di bilancio che aumenta e in che misura aumenta. Se noi affrontiamo questa fase della storia con un esercito con un’età media di 59 anni, noi diventiamo un Paese di serie C. Che io lo debba ricordare alla destra italiana, mi sembra surreale”.