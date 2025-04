Difesa: Conte, 'maggioranza non ha nemmeno il coraggio di scrivere riarmo nella sua mozione'

Difesa: Conte, 'maggioranza non ha nemmeno il coraggio di scrivere riarm...

Roma, 10 apr (Adnkronos) - "La maggioranza non ha il coraggio e la dignità di scrivere la parola riarmo, a favore o contro, nella propria mozione. Non riuscite a confrontarvi su questo punto". Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera. ...