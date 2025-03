Difesa: Guerini, 'Pd discuta tra dirigenti e nella base'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Non sto ponendo la questione in maniera rivendicativa, ma penso che sia utile discutere nei gruppi dirigenti e nelle sue articolazioni alla base, discutere con il nostro elettorato: i passaggi della politica estera, di questi prossimi mesi, potranno segnare molto il futuro dei prossimi anni”. Lo dice Lorenzo Guerini, deputato del Pd e presidente del Copasir, in un'intervista a 'Il Foglio'.

"I congressi, per il nostro statuto, si convocano per decidere chi fa il segretario, per eleggere gli organismi di partito”. Quindi, aggiunge, occorre mantenere "alto il tono nella discussione a Roma come sui territori. A volte -dice ancora- ci sono passaggi politici in cui mi sento entusiasta, altri in cui sono più difficoltà. Non so se chiamarlo disagio: sono uno che partecipa sentimentalmente e razionalmente alla vita di una comunità in cui si riconosce”.