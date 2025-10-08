Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Esprimo vicinanza al ministro della Difesa Guido Crosetto formulandogli, a nome della delegazione della Lega in commissione Difesa, i migliori auguri per una pronta e completa guarigione". Così il deputato Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce e capogruppo della Lega in commissione Difesa.
Difesa: Zoffili (Lega), 'auguro a ministro Crosetto una pronta guarigione'
