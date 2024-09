Diletta Leotta rilascia un anticipazione inedita sull'ultima edizione de La Talpa.

La prossima edizione de La Talpa è alle porte. Le voci dicono che le riprese del reality show siano già iniziate e Diletta Leotta ha svelato un'anteprima: ha rivelato il nuovo logo. Il logo rinnovato include anche uno slogan in inglese: Who Is The Mole? / Chi è La Talpa? Ma il nuovo logo non è l...

La prossima edizione de La Talpa è alle porte. Le voci dicono che le riprese del reality show siano già iniziate e Diletta Leotta ha svelato un’anteprima: ha rivelato il nuovo logo. Il logo rinnovato include anche uno slogan in inglese: Who Is The Mole? / Chi è La Talpa?

Ma il nuovo logo non è l’unica sorpresa nella quarta edizione. Per la prima volta, la produzione sarà totalmente in loco, riprendendo il tema di Temptation Island, senza uno studio televisivo o televoto. Le riprese avranno luogo in un luogo segreto in Italia.

Tra i membri del cast annunciati precedentemente da DavideMaggio.t ci sono Lucilla Agosti, Marco Berry, Veronica Peparini, Ludovica Frasca e Orian Ichaki. Si uniranno a loro Elisa Di Francisca, Marco Melandri, Andreas Muller, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Jo Squillo e Marina La Rosa. Si aggiungono anche Andrea Preti e potrebbe esserci anche Clizia Incorvaia.

Ecco il presunto cast de La Talpa:

Alessandro Egger (modello)

Andrea Preti (attore)

Andreas Muller (ballerino)

Clizia Incorvaia (influencer)

Elisa Di Francisca (schermitrice)

Gilles Rocca (persona popolare in tv)

Jo Squillo (cantante)

Lucilla Agosti (presentatrice)

Ludovica Frasca (commentatrice)

Marco Berry (corrispondente)

Marco Melandri (pilota)

Marina La Rosa, partecipante di show televisivi realistici, Orian Ichaki, una modella, e Veronica Peparini, una coreografa, sono personaggi di rilievo nel loro rispettivo campo.