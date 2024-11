Diminuzione dei matrimoni: i dati dell’Istat

Nei primi otto mesi del 2024, l’Italia ha registrato una diminuzione significativa dei matrimoni, con un calo del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati forniti dall’Istat, questo trend negativo si inserisce in un contesto già preoccupante, in cui nel 2023 si erano celebrati 184.207 matrimoni, segnando una diminuzione del 2,6% rispetto al 2022. Questi numeri non solo evidenziano una crisi nel settore, ma pongono interrogativi sulle dinamiche sociali e culturali che influenzano le scelte delle coppie italiane.

Unioni religiose in calo

Particolarmente allarmante è il calo dei matrimoni religiosi, che ha visto una diminuzione dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Questo dato suggerisce una tendenza in atto da tempo, in cui sempre più coppie scelgono di non legarsi in matrimonio attraverso riti religiosi. Le ragioni di questa scelta possono essere molteplici: dalla crescente secolarizzazione della società italiana, alla ricerca di forme di unione più flessibili e meno vincolanti. La diminuzione dei matrimoni religiosi potrebbe anche riflettere un cambiamento nei valori e nelle aspettative delle nuove generazioni.

Aumento delle unioni gay

In contrasto con il calo generale dei matrimoni, si osserva un aumento significativo delle unioni gay, che ha registrato un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è particolarmente interessante, poiché indica una maggiore accettazione sociale e una crescente visibilità delle coppie omosessuali. Di queste unioni, il 56,1% riguarda coppie di uomini, evidenziando una dinamica specifica all’interno della comunità LGBTQ+. L’aumento delle unioni gay potrebbe essere interpretato come un segnale di cambiamento culturale, in cui l’amore e l’impegno vengono celebrati in modi diversi e più inclusivi.