Disabilità: Gasparri, 'da FI iniziative concrete, non ci limitiamo a solidarietà'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il nostro governo ha messo in campo iniziative concrete per le persone disabili e le loro famiglie. Il Fondo unico per l'inclusione arriverà a 1,3 miliardi nel triennio prossimo, e anche il Pnrr ha previsto interventi che guardano al mondo della disabili...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Il nostro governo ha messo in campo iniziative concrete per le persone disabili e le loro famiglie. Il Fondo unico per l'inclusione arriverà a 1,3 miliardi nel triennio prossimo, e anche il Pnrr ha previsto interventi che guardano al mondo della disabilità. Ma sappiamo che gli oneri che ancora oggi ricadono sulle famiglie sono tanti, costosi e impegnativi.

C'è anche un tema che riguarda il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità, che devono avere accesso a tutti i servizi in condizioni di parità". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo al convegno 'Un Patto per la Persona' promosso da Forza Italia alla Camera.

"Poi c’è la questione delle barriere architettoniche. Alcuni bonus più generalisti si sono rivelati costosi e portatori a volte di illusioni, ma altri più specifici sono necessari, ad esempio per l'accessibilità all'interno dei condomini. È stata importante anche l'istituzione, anche su stimolo e iniziativa di Forza Italia, del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Noi non vogliamo limitarci a parole di generica solidarietà, ma vogliamo agire concretamente sul piano legislativo e delle iniziative. Ringrazio perciò la senatrice Fiammetta Modena, responsabile del dipartimento Disabilità di Forza Italia, per la serietà e la concretezza con cui porta avanti il nostro impegno", conclude.