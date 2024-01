Disabilità: Locatelli vede advisor diritti Usa Minkara in vista G7 Umbria

Disabilità: Locatelli vede advisor diritti Usa Minkara in vista G7 Umbria

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ieri pomeriggio si è svolto il bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America con la Special Advisor sui Diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato Usa Sara Minkara. Si tratta del primo tra i vari incontri che abbiamo in program...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Ieri pomeriggio si è svolto il bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America con la Special Advisor sui Diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato Usa Sara Minkara. Si tratta del primo tra i vari incontri che abbiamo in programma con tutti i Paesi partecipanti al prossimo G7". Lo scrive sui social, la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. "Abbiamo discusso dei temi che affronteremo durante il primo G7 al mondo che ha una linea ministeriale specifica dedicata a 'Inclusione e disabilità' e che si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre in Umbria", ha reso noto Locatelli.