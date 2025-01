Un sistema ferroviario in crisi

Negli ultimi giorni, il sistema ferroviario italiano ha vissuto una serie di disagi senza precedenti, con treni bloccati e ritardi che hanno messo a dura prova la pazienza di pendolari e viaggiatori. La situazione è diventata insostenibile, con Fs (Ferrovie dello Stato) che ha annunciato un esposto alle autorità competenti dopo l’ennesimo episodio anomalo. I problemi si sono manifestati in diverse linee, da Roma a Firenze, fino a Bari e Pescara, creando un vero e proprio caos nel trasporto pubblico.

Le polemiche politiche

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si è trovato al centro di una tempesta politica. Nonostante le critiche, ha affermato di essere pronto a riferire in Parlamento sui disservizi, mentre sui social ha lanciato accuse contro il governo precedente, definendo i ritardi come “danni del malgoverno di sinistra”. La risposta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non si è fatta attendere: ha definito Salvini un “buffone” e ha chiesto le sue dimissioni. Questo scambio di accuse ha acceso ulteriormente il dibattito politico, con la Lega che ha parlato di “sciacallaggio” da parte dell’opposizione.

Le cause dei guasti

Fs ha dichiarato che gli orari e la frequenza dei guasti sollevano interrogativi. La decisione di presentare un esposto alla Digos è stata motivata dalla necessità di indagare su possibili sabotaggi. Il ministro Salvini ha espresso preoccupazione, sottolineando che sarebbe grave politicizzare la questione dei trasporti. Nel frattempo, il governo ha avviato un piano da 100 miliardi di euro per investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.200 cantieri già attivi. Tuttavia, le critiche continuano ad arrivare da tutte le parti politiche, con il centrosinistra che accusa il governo di bloccare il Paese.

La risposta delle istituzioni

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto alle domande in aula, esprimendo dispiacere per i disagi subiti dai viaggiatori, ma ha anche sottolineato che i ritardi sono in linea con quelli degli ultimi anni. La situazione ha sollevato preoccupazioni anche tra i rappresentanti delle regioni, che chiedono chiarezza sulle cause dei guasti e una comunicazione tempestiva agli utenti. Fulvio Bonavitacola, coordinatore della Commissione infrastrutture, ha evidenziato la necessità di affrontare le disfunzioni strutturali del sistema ferroviario e di garantire un servizio adeguato ai cittadini.