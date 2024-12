Il maltempo colpisce la Circumvesuviana

Negli ultimi giorni, la Circumvesuviana ha subito gravi disagi a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il forte vento ha causato la caduta di rami sui cavi elettrici, interrompendo la circolazione ferroviaria tra San Giorgio e Torre del Greco. Questa situazione ha creato notevoli disagi per gli utenti, specialmente durante il periodo natalizio, quando il trasporto pubblico è particolarmente richiesto.

Le cause dell’interruzione del servizio

Secondo quanto riportato dall’Ente Autonomo Volturno (Eav), la presenza di rami sulla linea aerea ha costretto a fermare il servizio per garantire la sicurezza dei passeggeri. La Circumvesuviana, che collega diverse località della zona vesuviana, è un mezzo di trasporto fondamentale per molti pendolari e turisti. L’interruzione della circolazione ha quindi avuto un impatto significativo sulla mobilità nella regione.

Le misure adottate per ripristinare il servizio

In risposta a questa emergenza, l’Eav ha attivato le procedure necessarie per rimuovere i rami e ripristinare la circolazione. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse continuano a rappresentare una sfida. Gli utenti sono stati invitati a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’ente, per ricevere informazioni tempestive sui ripristini e sulle eventuali nuove interruzioni. La sicurezza dei passeggeri rimane la priorità assoluta, e l’ente sta lavorando per garantire un servizio efficiente e sicuro.