Arriva un’iniziativa imperdibile per gli amanti delle produzioni Disney: la piattaforma streaming Disney+ offre una promozione a tempo limitato di 1,99€ al mese per 3 mesi.

La super promo di Disney+

A partire da ieri 12 settembre e fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che decidono di riattivare la propria sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 1,99 al mese per tre mesi visitando www.disneyplus.com.

Al termine dei tre mesi, Disney+ Standard con pubblicità si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile di € 5,99, fino alla disdetta del cliente.

Le anteprime molto attese su Disney+

Tra le anteprime molto attese c’è la serie Marvel Agatha All Along, disponibile in Italia dal 19 settembre con i primi due episodi, e la serie originale In Vogue: The 90s, VOL. I dal 13 settembre, mentre la seconda arriverà il 20 settembre.

Oltre ai recenti successi come la serie FX The Bear, Only Murders in the Building, la quarta stagione è ora disponibile in streaming con un nuovo episodio ogni martedì, The Acolyte, Taylor Swift | The Eras Tour, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Bluey.

Inoltre, Inside Out 2, il film Disney e Pixar che ha conquistato il box office mondiale, farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ il prossimo 25 settembre.