In vista della Giornata Mondiale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, che si avvicina il 15 marzo, abbiamo programmato un momento di dialogo tra esperti e associazioni, partendo dalla proposta di legge da noi presentata per la prevenzione e la cura dei DCA.

Disturbi alimentari: a breve presentato un disegno di legge

I disturbi alimentari, con le loro varie manifestazioni, costituiscono la patologia più diffusa nella società occidentale degli ultimi vent’anni, richiedendo un intervento legislativo che garantisca risorse e strumenti per la prevenzione. Lo hanno annunciato le senatrici Ylenia Zambito, prima firmataria del disegno di legge ‘Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare’, e Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Sanità, Lavoro e Politiche Sociali del Senato.

Il 12 marzo, alle 15, presso la Sala Zuccari di Palazzo Madama, interverranno la segretaria del Pd Elly Schlein, la vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini (autrice di ‘Affamati d’amore’), il coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna Marcello Lanari, il direttore di Dietetica e nutrizione clinica dell’ospedale Niguarda di Milano Ettore Corradi, e la responsabile del Centro per la cura e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare della Asl di Lecce Caterina Renna.

Disturbi alimentari: a breve presentato un disegno di legge

L’iniziativa vede la partecipazione della Rete degli studenti medi, dell’Unione degli universitari e delle principali associazioni italiane che si occupano dei disturbi dell’alimentazione.

Le senatrici Pd spiegano che l’obiettivo dell’evento è confrontare il disegno di legge del Partito Democratico al Senato, già in discussione nella Decima commissione, coinvolgendo esperti e associazioni. L’iniziativa è stata accolta con gratitudine alla segretaria Elly Schlein, che ha confermato il suo impegno su una tematica delicata, spesso trascurata, che lascia giovani e famiglie a combattere senza risposte adeguate sul territorio.