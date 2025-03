Djokovic non ce la fa, Mensik è il campione di Miami

(Adnkronos) – Jakub Mensik ha battuto Novak Djokovic conquistando il suo primo titolo Atp nella finale del Miami Open. Il 19enne ceco si è imposto per 7-6 (4), 7-6 (4) sul campo dell'Hard Rock Stadium Grandstand , diventando così il terzo più giovane campione di Miami dopo Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, che vinsero il loro primo torneo del circuito a 18 anni e nove mesi.

La sconfitta lascia Djokovic senza il in carriera e con l'ultimo trofeo che risale al 2023, quando a Torino vinse le Atp Finals. Il suo unico successo nel 2024 è arrivato alle Olimpiadi. “Sei l'idolo di quando ero giovane. Ho iniziato a giocare a tennis grazie a te", ha detto Mensik dopo la vittoria. “Ma ovviamente mi sentivo benissimo ed è il mio momento, quindi ho cercato di concentrarmi sulla partita come ho fatto nei turni precedenti”.

Tanta delusione per Djokovic, che a Miami aveva ritrovato forma e gioco, ma che deve rimandare il suo personale appuntamento con la storia: "Non voglio dire molto perché questo è il momento di Jakub, per la sua squadra e la sua famiglia", ha detto a caldo Nole, "congratulazioni, hai disputato un torneo incredibile. Il primo di molti. Mi fa male ammetterlo, ma sei stato migliore. Nei momenti decisivi hai dato il massimo".

"Hai un servizio incredibile, sei stato capace di uno sforzo mentale fenomenale nei momenti difficili", ha continuato Djokovic elogiando , "per un giovane giocatore come te questa è una grande qualità, una cosa che userai molte volte negli anni a venire. Ti auguro la migliore fortuna. Forse mi farai vincere una delle prossime volte che giocheremo".