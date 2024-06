Dl coesione: Fitto, 'nessun accentramento, paradossali critiche opposizioni'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Raffaele Fitto respinge al mittente le critiche delle opposizioni sulle politiche di coesione del governo. Nel corso delle repliche agli interventi in Aula al Senato, dove è in corso l'esame del decreto Coesione, il ministro per il Pnrr ha definito "singo...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Raffaele Fitto respinge al mittente le critiche delle opposizioni sulle politiche di coesione del governo. Nel corso delle repliche agli interventi in Aula al Senato, dove è in corso l'esame del decreto Coesione, il ministro per il Pnrr ha definito "singolare" la critica sulla mancanza di visione mossa nei confronti del governo: "Il governo – dice Fitto – ha scelto di mettere insieme, con una decisione del presidente del Consiglio, le deleghe di Pnrr e coesione proprio per avere una visione strategica". "Paradossale" secondo Fitto anche l'accusa di un eccessivo accentramento che "non c'è stato", ribatte il ministro.

"Non ho ascoltato nessuna valutazione e nessun giudizio" da parte delle opposizioni "sull'efficacia delle politiche di coesione e sui risultati che emergono dai rapporti presentati dalla Commissione Ue. Quei rapporti indicano l'Italia come Paese che usa male le risorse che le vengono assegnate. Basta leggere questi rapporti per capire che l'approccio sull'uso di queste risorse dovrebbe essere differente", ha osservato Fitto nel corso del suo intervento.