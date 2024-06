Dl coesione: Gasparri (Fi), 'bene emendamento per segretari comunali'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "I comuni italiani soffrono da tempo la cronica mancanza di segretari comunali, una carenza che è tanto più grave nel momento in cui siamo chiamati a non perdere nemmeno un euro dei fondi del Pnrr. Siamo perciò soddisfatti dell'emendamento s...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "I comuni italiani soffrono da tempo la cronica mancanza di segretari comunali, una carenza che è tanto più grave nel momento in cui siamo chiamati a non perdere nemmeno un euro dei fondi del Pnrr. Siamo perciò soddisfatti dell'emendamento sottoscritto dal collega Dario Damiani, in qualità di relatore del dl Coesione, che sblocca il concorso per assumere 245 segretari comunali e provinciali grazie a uno stanziamento di 1,33 milioni. Per i comuni e i territori si tratta di una risposta importante e attesa. Si colmeranno, infatti, tutte quelle carenze tecnico-giuridiche che rischiano di compromettere gli obiettivi del Pnrr". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.