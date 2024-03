Dl Elezioni: Azione, 'bene voto fuori sede, estenderlo anche a lavoratori'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Quanto previsto dal decreto Elezioni sul voto per gli studenti fuorisede è un passo avanti importante. Per Azione questa è una storica battaglia e il fatto che persino la maggioranza ci abbia ripensato, andando sulla nostra posizione, vuol dire che la direzione intrapresa è quella giusta. Spiace per non essere riusciti a garantire il voto anche a lavoratori e prestanti cura, siamo però pronti a lavorare per estendere il voto anche a loro. Viene spacciato spesso per una concessione, ma consentire a 5 milioni di italiani fuorisede di votare è un diritto sacrosanto”. Così, in una nota, i senatori di Azione Mariastella Gelmini, Marco Lombardo e Giusy Versace.