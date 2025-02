Dl emergenze: Pd, 'governo vuole commissariare l'Aci per La Russa jr'

Roma, 13 feb (Adnkronos) – "Il decreto emergenze e Pnrr, che sarà approvato la prossima settimana dalla Camera, contiene al suo interno norme che confermano la volontà del governo di commissariare gli enti per nominare persone considerate vicine alla maggioranza". Lo dicono i capigruppo del Pd nelle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera Ubaldo Pagano e Marco Simiani.

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e la cifra di questa legislatura pare essere ormai conclamata nell’amichettismo a tutti i livelli. E' il caso dell’Aci, che con le nuove norme sarà commissariata, facendo decadere la recente elezione del presidente, scelto dagli iscritti con una percentuale superiore al 90%", proseguono.

"Il governo non accetta di non avere voce in capitolo e si prepara a prendere il controllo di un’istituzione presente capillarmente in tutta Italia. E sono tante le voci di chi considera che la nuova governance è stata già ‘prenotata’ per il figlio del presidente del Senato, Geronimo La Russa. Questo sarebbe un ulteriore segnale di un metodo di gestione della cosa pubblica molto grave perché antepone gli interessi di parte a quelli dei cittadini", concludono i deputati del Pd.