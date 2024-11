Dl Fisco: Boccia, 'maggioranza divisa blocca lavori commissione Bilancio, urge capigruppo'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Siamo di fronte ad una evidente impasse del governo sul Dl Fisco. La maggioranza è divisa, schiava dei ricatti interni tra le forze politiche. Il Dl Fisco ha evidenti ricadute sui numeri della manovra e un impatto sulla finanza pubblica. Si tratti del canone Rai o del payback non è possibile che l’incapacità di questo governo blocchi i nostri lavori. A questo punto serve che il governo venga in Senato a chiarire come intende procedere e forse è il caso che venga convocata una conferenza dei capigruppo per decidere come andare avanti. Il Senato non può essere schiavo di una maggioranza che a parole dice di essere unita ma che invece brancola nel buio". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.