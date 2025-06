Dl sicurezza: Malan, 'magistrati preoccupanti, pensano a disagio di chi occupa casa'

Roma, 29 giu (Adnkronos) - "L’ufficio del massimario della Corte di Cassazione si preoccupa del 'grande disagio sociale' che potrebbe colpire chi occupa (ovvero ruba) una casa e non dei proprietari che si vedono privati dell’unica abitazione per la quale spesso si sono anc...

Roma, 29 giu (Adnkronos) – "L’ufficio del massimario della Corte di Cassazione si preoccupa del 'grande disagio sociale' che potrebbe colpire chi occupa (ovvero ruba) una casa e non dei proprietari che si vedono privati dell’unica abitazione per la quale spesso si sono anche indebitati. È preoccupante che dei magistrati si preoccupino del disagio che si provoca a chi deve restituire ciò che ha rubato e non di chi è stato vittima di un furto…".

Lo scrive sui social Luco Malan, presidente dei senatori di FdI.