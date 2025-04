Dl sicurezza: Verini, 'viola Parlamento e colpisce diritti'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “È molto grave che il Governo abbia trasformato il ddl sicurezza in decreto, colpendo il ruolo del Parlamento - che ne stava discutendo - per meri motivi di propaganda e populismo. Se ci fosse stata vera urgenza perché non hanno fatto un decreto diciott...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “È molto grave che il Governo abbia trasformato il ddl sicurezza in decreto, colpendo il ruolo del Parlamento – che ne stava discutendo – per meri motivi di propaganda e populismo. Se ci fosse stata vera urgenza perché non hanno fatto un decreto diciotto mesi fa? Sono norme gravi, che colpiscono innanzitutto il diritto di manifestare, che contribuiranno ad aggravare il drammatico sovraffollamento delle carceri, che istituiscono 14 nuovi reati senza aggredire le cause della criminalità. E facendo passare per emergenze reati certamente da prevenire e reprimere, mentre il Governo allenta il contrasto alla corruzione, alla penetrazione della criminalità organizzata nell’economia e nella finanza e persino nella cybersicurezza. Un provvedimento davvero pessimo, contro cui continueremo una forte opposizione”. Così il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia, durante la trasmissione di Rai Uno 'Il Rosso e il Nero'.”