Roma, 13 gen (Adnkronos) – Il governo, come previsto, con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto alla Camera la fiducia sul decreto Transizione 5.0. Il voto di fiducia si svolgerà domani.
Dl transizione: governo pone la fiducia alla Camera
