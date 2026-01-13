Home > Flash news > Dl transizione: governo pone la fiducia alla Camera

Dl transizione: governo pone la fiducia alla Camera

default featured image 3 1200x900

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Il governo, come previsto, con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto alla Camera la fiducia sul decreto Transizione 5.0. Il voto di fiducia si svolgerà domani. ...

di Pubblicato il

Roma, 13 gen (Adnkronos) – Il governo, come previsto, con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto alla Camera la fiducia sul decreto Transizione 5.0. Il voto di fiducia si svolgerà domani.