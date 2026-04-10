Dolore: a Riccione congresso Acd Siaarti per cure più accessibili e personalizzate

Integrazione tra innovazione, medicina personalizzata e lavoro multidisciplinare per superare le disuguaglianze nell’accesso e migliorare presa in carico e qualità di vita dei 10 milioni di italiani con dolore cronico. Sono i temi del 25esimo congresso Acd - Area culturale dolore e cure palliativ...

Integrazione tra innovazione, medicina personalizzata e lavoro multidisciplinare per superare le disuguaglianze nell’accesso e migliorare presa in carico e qualità di vita dei 10 milioni di italiani con dolore cronico. Sono i temi del 25esimo congresso Acd – Area culturale dolore e cure palliative organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) che ha riunito a Riccione, dall’8 al 10 aprile, oltre 400 specialisti da tutta Italia.

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