Domenica In si rinnova con Venier: ecco tutte le innovazioni della presente edizione.

Mara Venier sta setacciando nuove strategie per riportare la sua amata Domenica In su Rai Uno, che sarà trasmessa il 17 settembre. L’ambiziosa presentatrice ha previsto numerosi cambiamenti per la nuova edizione, tra cui l’introduzione di un rinnovato contest talk, un gioco con premi, e persino un rifacimento dello studio di registrazione. Si celebrerà anche il traguardo delle 500 puntate di Domenica In realizzate da Mara Venier con un speciale gioco a premi.

I dettagli sulla nuova edizione di Domenica In con Mara Venier.

Secondo un comunicato della Rai, è previsto un ampio rinnovo per la prossima stagione di Domenica In: una scenografia e grafiche aggiornate, un luogo dedicato alla discussione del ‘tema’ o degli argomenti caldi della settimana, un gioco telefonico con montepremi coinvolgente per sia il pubblico a casa sia gli ospiti dal vivo, segmenti focalizzati sulle coreografie, le tradizionali interviste uno-a-uno e una varietà di ospiti musicali.

Durante la stagione 2024/25 del programma Domenica In, ci sarà un concorso a premi per i telespettatori chiamato MARA 500+. L’esecuzione del concorso prevederà l’uso di un tabellone digitale visualizzato su un grande schermo nello studio di Domenica In. Il tabellone avrà 30 spazi: ciascuno corrisponderà a una domanda, eccetto per due spazi Jolly che avranno la frase “Domenica IN”.

Le domande del gioco MARA500+ ai concorrenti vertebreranno sulle oltre 500 trasmissioni di “Domenica In” che Mara Venier ha presentato, estendendosi all’intera trama del programma. Il quiz sarà impostato con un taglio di spettacolo: ogni domanda emergerà da un video d’archivio, una foto, un oggetto, una performance dal vivo della band di Domenica In o da un ospite in studio collegato al plot di Domenica In. MARA500+ diventa quindi un momento per ripercorrere, cantare, divertirsi e incuriosirsi per la cronologia delle “Domeniche In” di Mara con un’attenzione speciale anche alle altre puntate.