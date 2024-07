Sarebbe iscritto, nelle liste elettorali della Pennsylvania, come elettore del partito repubblicano, lo stesso di Trump. Ma odiava l’ex presidente e seguiva uno dei canali Youtube più in voga negli usa sulle armi da fuoco: ecco chi era il 20enne attentatore di Donald Trump.

Donald Trump ferito da uno sparo: ecco chi era l’attentatore

Originario di Bethel Park (Pennsylvania), Thomas Matthew Crooks (questa l’identità del giovane attentatore) aveva 20 anni ed è stato subito ucciso dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta il New York Times, Crooks avrebbe sparato al Tycoon con fucile semiautomatico e sui social avrebbe da sempre odiato il partito Repubblicano, ma era registrato all’elettore dell’Elefantino , al quale aveva donato 15 dollari. “L’Fbi ha identificato Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, come il soggetto coinvolto nel tentativo di omicidio dell’ex presidente Donald Trump il 13 luglio a Butler, Pennsylvania”. Lo specifica l’Fbi in una dichiarazione citata da Nbc e da Cbs.

Secondo la NBC, che avrebbe visionato le foto del corpo del 20enne che ormai giaceva senza vita sul tetto del palazzo posto a circa 150 metri dal comizio elettorale, l’attentatore indossava una t-shirt di uno dei canali Yotube più popolari dedicati alle armi da fuoco Demolition Ranch.

Falle nella sicurezza

Gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stato possibile per il 20enne posizionarsi con un fucile di quel calibro su un tetto così vicino al comizio elettorale, senza essere visto o comunque intercettato dalle telecamete di sicurezza o dalle forze dell’ordine durante i controlli di routine.

Gli agenti della sicurezza stanno perlustrando la zona, e visionando le telecamere poste ai lati della strada, cercando qualche falla nella sicurezza.