Ciò che si pensava potesse accadere alla fine è accaduto, Donald Trump era molto favorito in tutti gli Stati prima del Super Tuesday delle primarie Repubblicane e i voti lo hanno confermato: il tycoon si è affermato ancora una volta come leader del suo partito.

Super Tuesday, Trump vince su Haley: il confronto

Il Super Tuesday di Usa 2024 è un vero trionfo per Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America aveva iniziato la sua nuova corsa verso la Casa Bianca fra tante perplessità (a causa soprattutto delle note grane giudiziarie), ma il favore degli elettori repubblicani è ancora tutto per lui. Anche nel Super Tuesday, infatti, Trump stra-vince il confronto con Haley, imponendosi in 11 Stati su 12 e venendo sconfitto solo nel Vermont.

Super Tuesday, Trump vince su Haley: le dichiarazioni

“Lo chiamano Super Tuesday per un motivo” – ha dichiarato gonfio di orgoglio il tycoon in un discorso dal suo resort a Mar-a-Lago – “Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia“. Poi uno sguardo al futuro e una frecciatina a Biden: “Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario. Il nostro Paese è diviso oggi, Biden è il peggior presidente della storia“.