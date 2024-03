Trump non prende bene la vittoria di Haley a Washington e la insulta

Donald Trump non sembra aver particolarmente gradito la vittoria di Nikki Haley alle primarie di Washington, sconfitta che ha commentando insultando la candidata.

Dopo la vittoria di Nikki Haley alle primarie repubblicane a Washington DC arrivano le prime dichiarazioni da parte del suo rivale Donald Trump. Tanto per cambiare l’ex presidente non le manda a dire e, diretto come sempre, si è lasciato andare ad una serie di insulti che ha pubblicato sul social network Truth.

Una vittoria inutile

La prima vittoria di Nikki Haley alle primarie repubblicane è avvenuta con qualche brutta notizia per la candidata. Uno dei suoi colleghi non sembra aver preso bene la sconfitta, stiamo parlando di Donald Trump che, sul social network Truth, ha avuto modo di sfogarsi lanciando degli insulti verso la vincitrice.

Stando a quando si legge nel post, l’ex presidente americano ammette di essersi volutamente tenuto alla larga da Washington, che lui definisce la “palude”, contando quindi su pochissimi delegati e praticamente nessun vantaggio. Ha poi aggiunto che la Haley, che lui apostrofa come “cervello di gallina”, ha invece usato la strategia opposta, puntando tutto sulle primarie nella capitale e sprecando soldi, tempo e sforzi.

Trump ha poi sottolineato che i numeri davvero importanti arriveranno nel Super Tuesday. Per l’ex presidente quindi sembra chiaro che la sfida sia ancora aperta e nel post sembra anche suggerire che tale vittoria non costituisca chissà quale risultato.

Continuano le sentenze

Trump però non è impegnato solo nelle primarie, ma anche con le varie problematiche legali per svariate indagini. A tal proposito, di recente la Corte suprema ha infatti rivelato che presto emetterà alcune sentenze che riguardano l’ex presidente e che potrebbero causarne l’esclusione alle primarie nello stato del Colorado.